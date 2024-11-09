お笑いコンビ、アンタッチャブルの山崎弘也（48）が8日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜午後9時58分）に出演。「洗濯物へのこだわり」をテーマに話が進んだ。SixTONESジェシー（28）から出た「洗濯する時のこだわり」についてのテーマに山崎は「Tシャツはどうやって洗う？」と質問。「表にして洗う」と応えたジェシーに対し、山崎は「内側が汚れてるから裏返して洗う」と反応し、伊集院光（57）も同調した。そして