元自民党衆院議員で政治評論家の杉村太蔵氏（45）が、9日放送の読売テレビ「今田耕司のネタバレMTG」（土曜午前11時55分＝関西ローカル）に出演。投票率をめぐる「1票で日本は変わらない」発言について、その真意を説明した。杉村氏は、衆院選の投開票日前日の10月26日放送の同番組で、選挙の投票率の話題を取り上げた際「『あなたの1票で日本が変わる』そんな訳ないから！」などと発言。インターネット上で批判を浴びていた。この