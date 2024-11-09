「球団には感謝しかありません」ロッテは9日、佐々木朗希投手についてポスティングによるメジャー（MLB）球団への移籍に向けた手続きを開始することにしたと発表した。右腕は「マイナー契約から這い上がって世界一の選手になれるよう頑張ります」などと決意を表した。2019年ドラフト1位でロッテ入りした佐々木は今季、18試合に登板して自身初の2桁となる10勝（5敗）、防御率2.35をマークした。通算成績は64試合登板で29勝15敗