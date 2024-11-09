年金は原則として65歳から受け取れるようになりますが、最大60歳まで受け取るタイミングを早められる「繰上げ受給」の利用もできます。繰上げ受給では年金を早く受け取れる分、早めた期間に応じて受給額が減少する点が特徴です。 親が繰上げ受給をすると、年金額が減少するためやめてほしいと考える子どももいるでしょう。今回は繰上げ受給のキャンセルや注意点などについてご紹介します。 繰上げ受給後の取り消しは