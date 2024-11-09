１１月９日の東京９Ｒ・オキザリス賞（２歳１勝クラス・ダート１４００メートル、１６頭立て）は、５番人気のプロミストジーン（牝２歳、美浦・上原佑紀厩舎、父ナダル）が中団から芝並みの上がり最速３５秒３を繰り出して無傷の２連勝を達成した。勝ちタイムは１分２５秒１（良）。道中は中団でリズムよく運び、直線で外に持ち出されると１頭だけ別次元の伸び脚。短期免許の初日に今年１勝目を挙げたトム・マーカンド騎手は「