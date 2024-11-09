１１月９日の京都８Ｒ、京都ジャンプＳ・ＪＧ３（障害芝３１７０メートル＝７頭立て）は、高田潤騎手が騎乗した１番人気スマイルスルー（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父ルーラーシップ）が序盤から先手を奪うと、最後の直線でも余力十分に後続を振り切って８馬身差で快勝した。これで通算成績は１５戦４勝、重賞は初勝利。勝ち時計は３分３４秒４（良）。２着には２番人気のアサクサゲンキ（小牧加矢太騎手）、３着に３番人気の