ポスティングシステムでメジャー移籍を目指すことが決まった佐々木には、多くのメジャー球団が関心を示している。移籍先最有力とされるドジャース以外にも、パドレスのA・J・プレラーGMは「私たちは朗希がU18代表の時代から注目してきた。アマ、プロを通じてずっと目をやってきた。NPB、WBCでやり遂げたことは見ていても楽しかった」と絶賛。メッツのデービッド・スターンズ編成本部長も「彼はユニークな才能だ。23歳で、100