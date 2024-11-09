セブンティシクサーズ戦で3点シュートを放つレーカーズの八村＝ロサンゼルス（NBAE・ゲッティ＝共同）米プロバスケットボールNBAは8日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は本拠地ロサンゼルスでのセブンティシクサーズ戦に先発し、32分50秒の出場で9得点、4リバウンドだった。チームは116―106で勝って、5勝4敗とした。グリズリーズとツーウエー契約を結ぶ河村勇輝はウィザーズ戦で4分39秒プレーし、NBA初となる3点シュートを