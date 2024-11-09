ロッテ・佐々木＝10月プロ野球ロッテは9日、佐々木朗希投手（23）のポスティングシステムを利用しての米大リーグ挑戦を容認したと発表した。佐々木は今年1月の契約更改後の記者会見で将来的なメジャー挑戦の希望を明らかにしていた。最速165キロを誇る剛腕への関心は米国内でも高く、争奪戦となりそうだ。現行の大リーグの労使協定では25歳未満のドラフト対象外の外国人選手とはマイナー契約しか結べず、年俸も低く抑えられる