「阪神紅白戦、白組０−４紅組」（９日、安芸市営球場）阪神が今キャンプ２度目の紅白戦を行い、紅組が勝利した。初回、１番の佐藤輝が先発の津田から二塁打で出塁すると、１死二塁から井坪が先制の適時二塁打。前回の紅白戦は両チームとも無得点だっただけに、これが藤川政権の初打点となった。二回には１死一、三塁から育成助っ人のアルナエスが来日初打席で初適時打。いきなり存在感を見せた。六回には２死二、三塁から