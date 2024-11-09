日本時間のきょう午前、インドネシアの火山で発生した大規模な噴火について、気象庁は先ほど、日本への津波の影響はないと発表しました。気象庁によりますと、日本時間のきょう午前5時47分ごろ、インドネシアのフローレス島にあるレウォトビ火山で、大規模な噴火が発生しました。気象庁は、この噴火に伴う津波の有無を調べていましたが、先ほど午後3時、日本への津波の影響はないと発表しました。インドネシアのレウォトビ火山では