私（スミレ）は、夫のアラタと共働きで3人の子どもを育てており、毎日が本当にバタバタです。16時に退社すると急いで学童と保育園へお迎えに行き、そこから夕飯、お風呂、明日の準備……。嵐のような時間が過ぎ去り、寝かしつけが終わった21時過ぎにはぐったり。休日もたまった家事を片づけ、子どもたちの用事をこなしてあっという間に時間が過ぎ去ります。そんななか、夫の妹であるユリナちゃんが2人目を妊娠したというおめでたい