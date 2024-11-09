◆全国高校ラグビー大会福岡県予選決勝東福岡80―5筑紫（9日・ベスト電器スタジアム）昨年度の全国高校ラグビー準優勝の東福岡が筑紫に大勝し25年連続35度目の花園出場を決めた。東福岡は前半6分にプロップ武田粋幸（2年）のトライで先制すると、両サイドへと広くパスを回す持ち前の攻撃を見せて前半6トライ、後半6トライを決めて筑紫を圧倒。前後半とも40点ずつを挙げて大勝し、5月の九州総体予選では後半に逆転勝ちした筑