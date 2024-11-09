今週は「ファンフェスティバル2024『VIVAタカホーパーティ！』招待券」をペア3組にプレゼントします。11月24日（日）に開催するファンフェスティバル2024「VIVAタカホーパーティ！」の招待券です。当日指定席券との引き換えとなります（座席種類は選べません）応募はこちらをクリック応募の締切は11月15日（金）の正午です。応募はお一人さま一回まで。二回目以降の応募は無効となります。発表は発送をもって代え