１１月６日、大阪市西成区の交差点で自転車で道路を横断していた７６歳の女性が車にはねられ、死亡しました。車を運転していた人物は逃走していて、警察は行方を捜査しています。６日午後４時１５分ごろ、西成区南津守で「事故で自転車が倒れている」と通行人が付近で信号待ちをしていたパトカーの警察官に伝えました。警察官が駆け付けると、市道で東大阪市の介護職・森薗義子さん（７６）が倒れていて、病院に運ばれました