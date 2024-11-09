6人組男性アイドルグループ「SHOW−WA」が念願のNHK紅白歌合戦出場へ向けてラストスパートをしている。今月2日に奈良、翌日は富山でのイベントと飛び回った。奈良で行われた「2024歴史の道・韓日文化ハンマダンinNARA」ではトリを務め、アンコールでは会場が総立ちになるほどの人気。グループ最年長で料理研究家としても活躍する寺田真二郎（41）は「前日から並んでいただいたお客さんもいらっしゃったみたいで、盛り上がりも