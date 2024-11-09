◇NBAグリズリーズ128ー104ウィザーズ（2024年11月8日フェデックス・フォーラム）NBAグリズリーズの河村勇輝（23）が、8日（日本時間9日）の本拠地ウィザーズ戦で開幕から10戦連続のベンチ入り。NBA初のフィールドゴール（FG）を決めるなど3得点1アシストを記録。チームも2連勝を飾った。この日も最終クオーターに出場のチャンスが訪れた。チームが大量リードしていた残り4分39秒からコートに立った。2戦連続で出場する