2歳1勝クラスの東京9R・オキザリス賞（ダート1400メートル）は中団を進んだ5番人気プロミストジーン（牝＝上原佑、父ナダル）が外から一気に突き抜けて快勝。新馬に続き、無傷2連勝を飾った。初コンビのマーカンドは「中団で折り合いがついて、スムーズな競馬ができました。それにしても切れました。相当な能力を秘めています。今後が楽しみな馬だと思います」と絶賛していた。