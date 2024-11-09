石破総理大臣は就任後初めて自衛隊の観閲式に参加し、「外交力の強化と共に防衛力を抜本的に強化する」と訓示しました。【映像】自衛隊観閲式の様子「わが国が戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面する中、国民の命と暮らしを守り抜くため、外交力と防衛力の両輪をバランスよく強化をいたしてまいります」（石破総理大臣）自衛隊の最高指揮官として訓示した石破総理は、中国やロシアによる領空侵犯を「重大な主権の侵害だ」