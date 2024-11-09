アメリカ民主党の重鎮、ペロシ元下院議長は大統領選挙の敗因として、バイデン大統領が選挙戦から撤退するのが遅かったせいだと指摘しました。【映像】笑顔を見せるバイデン氏とペロシ元下院議長ペロシ氏はニューヨーク・タイムズのインタビューの中で、バイデン氏が選挙戦からもっと早く撤退していれば、複数の候補者が競い合う予備選を実施することができたという認識を示しました。しかし、バイデン氏が7月に撤退を表明し