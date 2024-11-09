オランダでサッカーの試合後にイスラエルのサポーターらを標的にした暴行があり、イスラエルは現地に外相や支援の航空機を派遣しました。【映像】暴行される人たちアムステルダムで7日夜、オランダとイスラエルのプロサッカーチームの試合後に、イスラエル人サポーターらを狙った暴行や襲撃が複数の場所でありました。警察は5人が病院に搬送され、62人を逮捕したと発表しています。イスラエル政府はサール外相らを現地に派遣し