大雨による浸水被害を受けた鹿児島県・与論島のスーパー＝9日午前（スーパートップ茶花本店提供）暖かく湿った空気の影響で鹿児島県の奄美は9日、大雨となった。与論町では1時間に87.5ミリ降るなど、朝までの24時間に590ミリを超える記録的な雨量を観測。気象庁は9日未明、与論町に大雨特別警報を出した。午後2時に大雨警報へ切り替えたが、奄美と沖縄では、10日も雷を伴う非常に激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は引き続き、土