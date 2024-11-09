福井県坂井市にある東尋坊。国内随一の自殺の名所とされ、40年間で834体の遺体が見つかっている。この地で20年以上にわたり自殺防止活動を続ける、NPO法人「心に響く文集・編集局」理事長の茂幸雄氏。これまで自殺を考え東尋坊にやってきた846人を保護してきた。【映像】自殺名所でウロウロしている男性に話しかける茂氏（80）それはつい最近も。茂氏は「高校2年生の女の子がベンチに座っていた。声をかけたら“自分のじいちゃ