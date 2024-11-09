プロ野球ロッテが9日、佐々木朗希投手のポスティングによるMLB球団への移籍に向けた手続きを開始しコメントしました。佐々木投手は「入団してからこれまで継続的に将来的なMLB挑戦について耳を傾けていただき、今回こうして正式にポスティングを許可していただいた球団には感謝しかありません」と球団へ感謝のコメント。さらに「ロッテでの5年間はうまくいかなかったことも多かったですが、どんな時もチームメート、スタッフ、フロ