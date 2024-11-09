プロ野球・ロッテは9日、佐々木朗希投手について、ポスティングによる米国メジャー・リーグ・ベースボール（MLB）球団への移籍に向けた手続きを開始することを発表しました。松本尚樹球団本部長「入団した当初より本人からアメリカでプレーをしたいという夢を聞いておりました。今年までの5年間の総合的な判断として、彼の想いを尊重することにしました」と説明。また日本の代表として頑張って欲しいと思っています。応援していま