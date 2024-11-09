（ＣＮＮ）台湾政府が今週、非公開の昼食の場で、第１期トランプ米政権の当局者にトランプ次期大統領宛ての書簡を渡したことが分かった。事情に詳しい情報筋２人が明らかにした。静かな接触は、２０１６年の大統領選後にトランプ氏と台湾総統の間で行われ、物議を醸した電話会談とは対照的だ。この電話は数十年続いた米国の台湾政策を覆すもので、世界に衝撃が走った。どちらの事例も、次期大統領に祝意を伝えるという目的は似通っ