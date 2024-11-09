中日・中田翔内野手（３５）が９日、ナゴヤ球場で契約更改交渉に臨み、現状維持の年俸３億円でサインした。中田は昨年、年俸３億円の２年契約を結んでいた（金額は推定）。今季は６２試合の出場で打率２割１分７厘、４本塁打、２１打点。相次ぐ故障の影響で不本意なシーズンとなっただけに「本当に情けない１年になってしまいました。ケガには気を付けてやっていきたいと言っていたんですけど、一から体を作り直さないといけな