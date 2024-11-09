大リーグ・パドレスのダルビッシュ有投手（３８）が９日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。古巣・日本ハムの本拠地・エスコンフィールドがあるＦビレッジに家族で宿泊したことを報告した。前日８日にエスコンフィールドを初訪問し古巣ナインに混じって体を動かした元エースはこの日の投稿で「そして今回は『ＴＯＷＥＲ１１』に泊めていただきました！」と書き出しエスコンフィールド内、左翼後方にある施設に宿泊したことを