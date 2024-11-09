元日本代表ＦＷの武田修宏氏（５７）が９日、熊本・荒尾市の荒尾市陸上競技場で行われた「第２回サンテックサッカー教室」に参加した。武田氏は、元日本代表ＭＦ福西崇史氏、熊本などで活躍したＧＫの小林弘記氏とともにゲスト参加。約１００人集まった子供たちと一緒に約２時間、トレーニングを行った。武田氏は「トレーニング最後は、子供たちと、その両親も入って試合をやりました。親子でいい汗をかいてました」と振り返