【エワビーチ（米ハワイ州）時事】米女子ゴルフのロッテ選手権は８日、ハワイ州エワビーチのホアカレイＣＣ（パー７２）で第３ラウンドが行われ、首位タイから出た吉田優利は７１で回り、通算１０アンダーでトップと４打差の４位に後退した。６９と伸ばした畑岡奈紗が９アンダーの７位。９番（パー３）でホールインワンを記録した金阿林（韓国）が通算１４アンダーで単独首位。古江彩佳は６アンダーで１５位につけ、西村優菜は