南米の玄関口となっているブラジルサンパウロ市郊外のグアルリョス国際空港で８日午後、銃の乱射事件があり、１人が死亡、少なくとも３人が負傷した。ニュースサイトＧ１などが伝えた。麻薬密売組織の犯行とみられる。死亡したのは企業経営者の男性。同国最大級の麻薬組織「首都第一コマンド（ＰＣＣ）」の関係者だったと報じられている。第２ターミナルの出口を出たところ、車で乗り付けた少なくとも２人の男に自動小銃など