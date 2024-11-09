南米の玄関口となっているブラジル・サンパウロ市郊外のグアルリョス国際空港で８日午後、銃の乱射事件があり、１人が死亡、少なくとも３人が負傷した。ニュースサイトＧ１などが伝えた。麻薬密売組織の犯行とみられる。死亡したのは企業経営者の男性。同国最大級の麻薬組織「首都第一コマンド（ＰＣＣ）」の関係者だったと報じられている。第２ターミナルの出口を出たところ、車で乗り付けた少なくとも２人の男に自動小銃など