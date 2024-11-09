【ソウル時事】韓国軍合同参謀本部は９日、北朝鮮が８、９両日に全地球測位システム（ＧＰＳ）を妨害する電波を韓国に向けて放ったと明らかにした。電波は、南北軍事境界線に近い南西部の開城や海州から発信。船舶数隻と民間機数十機の運航に影響を及ぼし、韓国軍が注意を呼び掛けている。