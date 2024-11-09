ロッテは９日、佐々木朗希投手のポスティングシステムによるメジャー挑戦を容認したと発表した。申請期限は１２月１５日で、メジャー全３０球団に契約可能選手として通知されると、全球団との交渉が可能になる（手続き後の交渉期間は４５日間）。佐々木は２５歳に満たないため、ルール上はマイナー契約しか結べず、最大３０球団による争奪戦に発展しそうだ。将来的なメジャー挑戦を公言していた佐々木に関しては、ＣＳ第１ステ