女優・綾瀬はるかが９日、都内で主演映画「ルート２９」（森井勇佑監督）公開記念舞台あいさつに共演の大沢一菜、市川実日子らと登壇。喫煙シーン撮影に当たる裏話を語った。コミュニケーションが苦手で孤独な主人公（綾瀬）が、風変わりな女の子（大沢）と旅に出ることにより、徐々に人間らしさを取り戻していくロードムービー。綾瀬は、鑑賞後の観客を目の前に「不思議な映画だったでしょうか！」と呼びかけ、客席は笑いに包