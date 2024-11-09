◆東京六大学野球秋季リーグ戦最終週第１日▽慶大９―１早大（９日・神宮）早慶戦で１勝すれば２季連続４８度目のリーグ戦Ｖが決まる早大だったが、１回戦を落とし、優勝はお預けになった。先発のエース・伊藤樹投手（３年＝仙台育英）が、７回５失点で降板。６回には、慶大の４番・清原正吾一塁手（４年＝慶応）にソロアーチを浴びた。清原は１、４、８回にも安打を放ち、４打数４安打と爆発した。打線は慶大の先発・渡辺和