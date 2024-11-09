◇東京六大学野球 秋季リーグ 第9週 慶応大 9-1 早稲田大（9日、明治神宮球場）慶応大の清原正吾選手が、東京六大学野球の秋季リーグ戦である9日の早慶戦に「4番・ファースト」でスタメン出場しました。対する早稲田大の先発は大学日本代表にも選ばれたエース・伊藤樹投手。清原選手は初回の第1打席からライトへのヒットを放つと、続く第2打席でもライトへのヒットで出塁しチームの追加点に貢献します。さらに、2点リードで迎えた6