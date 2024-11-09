インドネシアで大規模な火山の噴火があり、気象庁がこの噴火による日本への津波の影響を調べていましたが、9日午後3時、津波の影響はないと発表しました。気象庁によりますと、日本時間9日午前5時47分ごろ、インドネシアのレウォトビ火山で大規模な噴火がありました。大規模な噴火が発生した場合、地震による津波とは異なる潮位の変化が発生することがあり、気象庁が影響を調べていましたが、午後3時に津波の影響はないと発表しま