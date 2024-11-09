プロ野球・ロッテは9日、佐々木朗希投手について、ポスティングによる米国メジャー・リーグ・ベースボール（MLB）球団への移籍に向けた手続きを開始することを発表しました。これについて吉井理人監督は「チームとしてはもちろん、とても痛いです。ただ自分もアメリカでプレーをした事があるので気持ちはものすごくわかります。そして若い今、チャレンジしたいという気持ちも分かります。未完成な部分は正直、まだまだありますが、