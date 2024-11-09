くりっとした目に赤い舌。来年の干支のヘビ年にちなんでつくられただるまです。神奈川県平塚市のだるま店では、干支だるまの製作がピークを迎えています。ヘビは脱皮を繰り返し成長していくことから、無限の知恵や金運をもたらすと言われています。この干支だるまはおよそ3000個、すべて手作業で製作されるということです。