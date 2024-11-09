アメリカの大統領選で勝利したトランプ氏。勝利の「立役者」となった人物の要職への起用が注目されています。トランプ氏は、大統領に最も近い存在とされる首席補佐官に女性を起用すると発表しました。【写真を見る】トランプ次期大統領 人事に着手初の女性「大統領首席補佐官」にスーザン・ワイルズ氏の起用を発表トランプ氏に伝えた条件は？イーロン・マスク氏は要職に？【news23】イーロン・マスク氏 事業に有利な政策