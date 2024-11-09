日本維新の会の馬場伸幸代表は９日、千葉県柏市で講演し、党代表選（１７日告示、１２月１日投開票）を巡り、吉村洋文共同代表（大阪府知事）を有力候補に挙げた。「若い世代で、新しい発想で、前例・慣例にとらわれない方が（代表に）なってほしい。吉村氏は有資格者だ」と述べた。