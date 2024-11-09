ピンが倒れる音と投げた感覚を頼りにストライクを連発する“全盲のボウリング選手”青松利明さん。視覚特別支援学校で教壇に立つ傍ら、視覚障害者ボウリングの世界選手権で銅メダルを獲得。「社会と繋がるツール」だと語るボウリングの魅力を喜入友浩キャスターが取材しました。【写真を見る】熟練の技でストライク連発“全盲のボウリング選手”世界選手権銅メダリストは教師との二刀流教え子は「ボウリングはひとつの居場所」