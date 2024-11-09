いよいよ9日に開幕する第3回世界野球「プレミア12」。侍ジャパンは今月13日に初戦を控えている。2019年に開催された第2回大会で初優勝し、今回は大会連覇を目指す戦いになる。「侍ジャパンが優勝」と聞くと2023年に開催され、14年ぶりに優勝した「WBC」が記憶に新しい。この記事の写真を見る「WBC」と「プレミア12」は何が違うのか。意外と知らない人もいる「プレミア12」について詳しくみてみよう。■侍ジャパンが最多3回の優勝し