大相撲九州場所は１０日に初日を迎える。９日には、会場の福岡国際センターで恒例の土俵祭が行われ、日本相撲協会の八角理事長（元横綱北勝海）や審判部の親方らが土俵の安全を祈願した。横綱照ノ富士は２場所続けて休場。先場所で２度目の賜杯獲得を果たした新大関の大の里や、琴桜、豊昇龍の両大関らによる優勝争いに注目が集まる。九州場所の入場券は２８年ぶりに完売。担当部長の浅香山親方（元大関魁皇）は「若手がみん