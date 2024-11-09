サガン鳥栖は11月９日、J１第36節で横浜F・マリノスと駅前不動産スタジアムで対戦。DF原田亘のゴラッソで先制に成功した。26分、ペナルティエリア右手前で縦パスに反応した原田が、完璧なトラップでコントロールして反転。利き足と逆の左足を振り抜くと、勢いのあるシュートがゴール左に突き刺さった。【動画】ゴラッソ炸裂！ サガン原田亘の強烈な先制弾！上手さも光る豪快なショットにSNS上でファンも反応。「すごっ！」「