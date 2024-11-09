11月９日、第103回全国高校サッカー選手権大会の地区予選が全国各地で開催され、新たに一挙15の代表校が確定した。千葉のファイナルは流経大柏と日体大柏の“柏ダービー”となった。試合は前半７分、さっそく均衡が破れる。セットプレーを連続させるなど攻勢を仕掛けていた流経大柏は、敵ゴール前でのつなぎから奈須が鮮やかなダイレクトシュートをねじ込んだのだ。その後は日体大柏の速攻に苦しめられるも守備陣が身体を張っ