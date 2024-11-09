華字メディアの日本華僑報はこのほど、「日本の学校における失われた姿といじめの影」と題する文章を掲載した。文章は、文部科学省がこのほど発表した2023年の全国の小中学校における不登校の児童・生徒の数が34万6482人と過去最多になったことに言及。「彼らは学校における『見えない人』であり、学校から脱出することを選んだ子どもたち。彼らは家の隅に縮こまり、青春と活力から遠ざかっている」とし、「学校生活の平凡さが彼ら