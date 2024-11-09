キャラクターグッズ通販などを手がけるインペリアル・エンタープライズ（東京都）は、「ハローキティ新幹線」をイメージした腕時計「ハローキティ新幹線ウオッチ Hello Kitty 50th Anniversary Edition」の予約受付を、2024年10月30日に同社運営の「PREMICOオンラインショップ」ではじめた。発送は25年5月からの予定。ピンク＆白のグラデーションカラーの文字盤、金のリボンや他のサンリオキャラもサンリオのキャラクター「ハロー