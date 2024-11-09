文部科学省は、科学技術分野で高度な研究設備を導入するため、新たな予算の枠組みを創設する方針を固めた。複数の大学が共同で利用することが条件で、汎用（はんよう）性の高い１億〜１０億円の先端設備が対象となる。総額で１２７億円の予算規模を想定しており、研究設備の整備を進めることで、日本の研究力向上を目指す。文科省が今年２〜３月、国立大学など国内９４機関を対象に実施した調査によると、研究設備の約８割が耐