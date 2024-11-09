野球の世界ランキング上位１２チームが争う国際大会「ラグザスプレミア１２」で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」に、立命館大大学院の田原鷹優（けいゆう）さん（２５）がデータ担当スタッフとして加わっている。同大学野球部で分析担当だった経験を買われ、データ班の一員として代表の活動に参加した。（大背戸将）１０月下旬から約１０日間、宮崎市内で行われた代表合宿。田原さんは連日、打撃ケージ後方に立ち、打撃練習